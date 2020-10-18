حقوق الإنسان البرلمانية تدعو للكشف عن مرتكبي مجزرة الفرحاتية

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة العراقية إلى الكشف عن مرتكبي مجزرة الفرحاتية وإحالتهم للقضاء بأقرب وقت ممكن.

وذكرت الدائرة الاعلامية، لمجلس النواب في بيان، ن “لجنة حقوق الانسان النيابية تدين المجزرة التي وقعت في الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين وتعتبرها جريمة بشعة ضد الإنسانية ارتكبها الاجرام المتخفي بين الشعب”.

وأشارت اللجنة إلى أن “حكمة ورزانة عقلية الفرد العراقي اليوم أكبر مما كانت موجودة ايام الطائفية المقيتة، والتي يحاول البعض تكرار سيناريوهات الفتنة بناء على مصالح طائفية ضيقة لا تؤدي بالبلد إلى الاستقرار”.

ولفتت إلى أنه “نتابع المجزرة من كل جوانبها، ونأمل من الحكومة بالكشف عن مرتكبي المجزرة واحالتهم للقضاء بأسرع وقت ممكن”.

ودعت السفارة الأمريكية في العراق بوقت سابق من اليوم السلطات العراقية إلى تقديم مرتكبي مجزرة الفرحاتية في محافظة صلاح الدين إلى العدالة.

وأرتكب عناصر في ميليشيا العصائب في وقت مبكر من فجر السبت 17 تشرين أول 2020، مجزرة مروعة بحق مدنيين، عندما قامت باختطاف 12 شخصا من منطقة الفرحاتية جنوب تكريت، وتم العثور في وقت لاحق على جثث 8 منهم.