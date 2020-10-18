الأعرجي: اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الانتخابات المبكرة

قال نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، إن هنالك اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الانتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم.



وكتب الأعرجي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "هروبٌ إلى الأمام.. اتفاق بين قادة الكتل السياسية على تغيير موعد الانتخابات المبكرة لتكون في تشرين الأول من العام القادم".



ويرى الأعرجي ، أنها لن تُجرى حتى في هذا التاريخ، ولو استطاعت تلك الكتل تأمين اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري من عام ٢٠٢٢ فسيُعتبر ذلك إنجاز لها، والذي أُشكك به أيضاً!".

