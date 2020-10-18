وفاة الأديب السعودي عبد الله الزيد‎

توفي الأديب والإعلامي السعودي البارز، عبدالله عبدالرحمن الزيد، إثر سكتة قلبية أصابته فجر الأحد، عن عمر ناهز 70 عامًا.

ونعاه صديقه سعد البازعي، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة الملك سعود، عبر حسابه بـ“تويتر“ قائلًا: ”‏علمت عن وفاة الأخ العزيز والصديق الحبيب الشاعر الرائع عبد الله الزيد“.

ودعا البازعي للراحل قائلًا: ”أسكنه الله جنات النعيم وعزائي لكل من عرف طيبته وجمال روحه وعطائه الفذ. هو فقيد وطن قبل أن يكون فقيد أحبة وأصدقاء، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

كما نعاه صديقة الأديب سعد السريحي، قائلًا: ”رحم الله الصديق الشاعر عبد الله الزيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، كان من أرقى من عرفت خُلقا وأشدهم وفاء وأطيبهم نفسا، كان أمّةً وحده في رقيّه وعفته وكرمه ونبله“.



وصدر للزيد، أكثر من 10 دواوين شعرية، ونال العديد من الجوائز، وحصل على جائزة ”أفضل مذيع“ من وزارة الإعلام السعودية عام 1399هـ. وعمل على تنفيذ وقراءة النشرة الإخبارية في التلفزيون والإذاعة السعوديين، وقدم عدة برامج ثقافية وأدبية في الرياض.

يذكر أن الزيد عمل في التحرير، والمطبوعات والمصنفات، والإشراف الثقافي والأدبي، والبرامج والعلاقات العامة، والتصحيح اللغوي، كما أن له كتابات نثرية في بعض المجلات والصحف، مثل مجلة ”اليمامة“ و“اقرأ“ و“الشرق“ و“الجيل“ وغيرها، وفي الصحف المحلية كـ“الجزيرة“ و“الرياض“ و“عكاظ“ وغيرها.

وشارك الراحل في العديد من الندوات والأمسيات الشعرية والثقافية، وله عدة قصائد شعرية، من أهمها قصائده في الرثاء والتأمل والشكوى.