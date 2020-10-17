بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 17 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائب: مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان يتضمن أرقاما فلكية مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا! طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص المعارضة الإيرانية في الخارج تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران العراق يشكل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية قوى سياسية عراقية مُقربة من إيران تحذر الكاظمي من إلحاق ميليشيا الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار جدل حول "الورقة البيضاء" التي قدمتها حكومة الكاظمي.. وخلافات حول الانتخابات والإصلاحات اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 17 تشرين الأول 2020 03:33 م

نائب: مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان يتضمن أرقاما فلكية

جمال كوجر

قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن مشروع تمويل العجز المالي بصيغته الحالية التي أرسلته الحكومة يتضمن أرقاما فلكية ولا يمكن القبول بها على اعتبار أنها تضمنت الحاجة الحكومية الى 57 تريليون دينار لفترة أربعة اشهر، في حين ان مجموع ما نفقته خلال الثمانية أشهر الماضية من نفس العام كان تقريبا 51 تريليون دينار ولا نعلم ما هو الطارئ الجديد الذي رفع سقف المبالغ الى الضعفين.

وأوضح، أن "الحكومة أعلنت أيضا أنها بحاجة إلى سبعة تريليون دينار لتغطية نفقات الرواتب رغم الملاحظات التي لدينا على هذا الرقم على اعتبار أنها كانت بحاجة تقريبا الى خمسة تريليون دينار ونصف تريليون في الاشهر السابقة".

وأكد كوجر، ان "مجموع الرواتب لأربعة أشهر هو 28 تريليون دينار وفق أرقام الحكومة يضاف إليها خمسة تريليون دينار الى جولات التراخيص، يضاف اليها 500 مليار دينار تعويضات الكويت فإن مجموعها أقل مما ادرجته الحكومة في مشروع القانون".

ولفت إلى أن "حجم العجز في موازنة أربعة أشهر كما وضعته الحكومة هو 41 تريليون دينار وبحال سلمنا في هذا الامر فان هذا معناه ان موازنة العام المقبل سيكون العجز فيها هو 123 تريليون دينار وهو رقم كبير جدا لم نشهده سابقا بأي موازنة اتحادية".

وتابع كوجر، ان "اللجنة المالية لن تسمح بهذا الفرق الكبير وسنعمل على اجراء تغييرات في القانون، لان الارقام مبالغ فيها"، مشددا على اننا "حين نتكلم بهذا الشكل ونقدم ما لدينا من ملاحظات فهذا لا يعني ان الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها غير معنية بتراكمات السنوات السابقة بل هي مسؤولة عن الفترة التي تصدت فيها للملف المالي والاقتصادي وتتحمل مسؤولية التلكؤ والتأخير في ارسال موازنة العام الحالي وتأخير ورقة الاصلاحات لمدة 73 يوم من الموعد المقرر لتسليمها".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مسعود بارزاني

مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا! 17 تشرين الأول 2020 03:21 م

10202017124055224807318

المعارضة الإيرانية في الخارج تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران 17 تشرين الأول 2020 03:16 م

10202017124055224807318

العراق يشكل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية 17 تشرين الأول 2020 02:49 م

Capture

قيادي بالحشد يقر: ميليشياتنا أحرقت مقر الديمقراطي الكردستاني ببغداد 17 تشرين الأول 2020 12:50 م

النائب-احمد-الجربا

الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار 17 تشرين الأول 2020 12:49 م

9202029181012760327030

أول رد من الحزب الديمقراطي الكردستاني على حرق الحشد الطائفي لمقره في بغداد 17 تشرين الأول 2020 12:45 م

طعمة اللهيبي

اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين 17 تشرين الأول 2020 12:25 م

عمار طعمة

طعمة: أي إصلاح مالي يتجاهل مراجعة عقود التراخيص النفطية وتصحيحها سيكون شكليا 17 تشرين الأول 2020 12:18 م

التعليقات