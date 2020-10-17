بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 17 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائب: مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان يتضمن أرقاما فلكية مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا! طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص المعارضة الإيرانية في الخارج تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران العراق يشكل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية قوى سياسية عراقية مُقربة من إيران تحذر الكاظمي من إلحاق ميليشيا الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار جدل حول "الورقة البيضاء" التي قدمتها حكومة الكاظمي.. وخلافات حول الانتخابات والإصلاحات اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 03:21 م

مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا!

مسعود بارزاني
أدان رئيس حكومة كردستان الاسبق  ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، السبت، الهجوم الذي طال أحد مقرات الحزب في بغداد، مبينا أن من قام بهذا الاعتداء هم "جماعة متخلفة"، و سيدفعون ثمن حرق علم كردستان.  
وقال بارزاني في بيان له  "لقد تم إبلاغنا بالهجوم على مقر فرع الحزب الخامس من قبل مجموعة من مثيري الشغب الذين أهانوا علم كردستان المقدس وعلم الحزب نتيجة هذا العمل غير القانوني".  
واكد بارزاني "إننا ندين بشدة هذه الهجمات اللاإنسانية ونعلن هنا أن مثل هذه الهجمات لا تقلل من موقف الأكراد والقيم السامية للشعب الكردي بأي شكل من الأشكال، بل تظهر بوضوح تخلف هذه الجماعة العدوانية ومعجمها وعقليتها للجميع".  
واضاف "نتوقع من الحكومة الفيدرالية العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهاجمين"، مشددا "نصر على ان الذين يريدون مهاجمة حزب الشعب الديمقراطى وإهانة قيم الشعب الكردى سيدفعون ثمن ذلك فى النهاية".  
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
جمال كوجر

نائب: مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان يتضمن أرقاما فلكية 17 تشرين الأول 2020 03:33 م

10202017124055224807318

المعارضة الإيرانية في الخارج تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران 17 تشرين الأول 2020 03:16 م

10202017124055224807318

العراق يشكل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية 17 تشرين الأول 2020 02:49 م

Capture

قيادي بالحشد يقر: ميليشياتنا أحرقت مقر الديمقراطي الكردستاني ببغداد 17 تشرين الأول 2020 12:50 م

النائب-احمد-الجربا

الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار 17 تشرين الأول 2020 12:49 م

9202029181012760327030

أول رد من الحزب الديمقراطي الكردستاني على حرق الحشد الطائفي لمقره في بغداد 17 تشرين الأول 2020 12:45 م

طعمة اللهيبي

اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين 17 تشرين الأول 2020 12:25 م

عمار طعمة

طعمة: أي إصلاح مالي يتجاهل مراجعة عقود التراخيص النفطية وتصحيحها سيكون شكليا 17 تشرين الأول 2020 12:18 م

التعليقات