مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا!

أدان رئيس حكومة كردستان الاسبق ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، السبت، الهجوم الذي طال أحد مقرات الحزب في بغداد، مبينا أن من قام بهذا الاعتداء هم "جماعة متخلفة"، و سيدفعون ثمن حرق علم كردستان.

وقال بارزاني في بيان له "لقد تم إبلاغنا بالهجوم على مقر فرع الحزب الخامس من قبل مجموعة من مثيري الشغب الذين أهانوا علم كردستان المقدس وعلم الحزب نتيجة هذا العمل غير القانوني".

واكد بارزاني "إننا ندين بشدة هذه الهجمات اللاإنسانية ونعلن هنا أن مثل هذه الهجمات لا تقلل من موقف الأكراد والقيم السامية للشعب الكردي بأي شكل من الأشكال، بل تظهر بوضوح تخلف هذه الجماعة العدوانية ومعجمها وعقليتها للجميع".

واضاف "نتوقع من الحكومة الفيدرالية العراقية اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المهاجمين"، مشددا "نصر على ان الذين يريدون مهاجمة حزب الشعب الديمقراطى وإهانة قيم الشعب الكردى سيدفعون ثمن ذلك فى النهاية".