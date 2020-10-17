طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص

دمر طيران الجيش، اليوم السبت، عدداً من الأوكار، فيما قتل مجموعة من الإرهابيين جنوبي الموصل.



وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، نفذ طيران الجيش أربع طلعات جوية في جزيرة كنعوص جنوبي مدينة الموصل".



وأشار البيان إلى أن "الطلعات أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين".