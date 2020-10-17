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السبت, 17 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 01:00 م

اختفاء مسؤول حزبي كبير قرب السليمانية

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  أعلن "التحالف الوطني" في اقليم كردستان اليوم السبت عن اختفاء مسؤول في الحزب منذ يومين بعد خروجه من منزله قرب محافظة السليمانية.
واصدر التحالف بيانا رسميا اليوم، جاء فيه ان "محمد عولا رسول المعروف بـ(الاستاذ محمد گرتك) عضو المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة (رابرين) في التحالف الوطني خرج من منزله بسيارته الشخصية بتاريخ 15 من شهر تشرين الجاري وتحديدا في الساعة التاسعة صباحا، وبعد ظهر اليوم ذاته انقطع الاتصال به، ولا تتوفر اية معلومات عنه".
واوضح البيان انه "بعد التحري والسؤال، وابلاغ الجهات ذات العلاقة، وبمساعدة منها تبين ان (رسول) شوهد اخرة فيها بعد ظهر يوم 15 وهو يجتاز بسيارته سيطرة "زوركان" الخاضعة للآسايش في منطقة (سنكسر) صوب قنديل ومنذ ذلك الحين ولغاية صدور البيان لم تتوفر اية معلومات عن مصير هذا المسؤول في التحالف الوطني".
وتابع البيان ان "( گرتك) شخصية متزنة، ومعروفة في المنطقة، ودائما ما كان له دور مهم في السلم المجتمعي مع تمتعه بعلاقات سياسية جيدة".

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