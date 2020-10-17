الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار

وجه النائب أحمد مدلول الجربا، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية حول عمليات الاغتيال التي قال إنها تزايدت في سنجار.



وقال الجربا في رسالته، إن "عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار من قبل جماعات منفلتة"، مستغرباً من "حصولها بالقرب من مقرات الشرطة".



وطالب الجربا "بتشكيل لجنة تحقيقية على وجه السرعة لتقصي الحقائق ومعرفة الجهات المسؤولة عن هذه العملية".



كما طالب بـ "نقل مدير شرطة سنجار واستبداله بآخر إيزيدي، ونقل امر فوج طوارئ سنجار واستبداله بآخر عربي، وذلك لحدوث هذه العمليات داخل سنجار وبالقرب من مقرات الشرطة".