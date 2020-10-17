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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:45 م

أول رد من الحزب الديمقراطي الكردستاني على حرق الحشد الطائفي لمقره في بغداد

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قال الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم السبت إن الحكومة الاتحادية قد اخفقت في توفير الحماية اللازمة لمقر الفرع الخامس للحزب في العاصمة بغداد بعد اقتحامه من قبل انصار الحشد الشعبي واحراقه.

وقال مسؤول الفرع في بغداد شوان طه في تصريح  له "سنرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية لأنها لم توفر الحماية للمقر".
وعن الجهات التي اقتحمت مقر الفرع ذكر المسؤول الحزبي أن "جماعة (ربع الله) والحشد الشعبي هم من شارك في التظاهرة"، مستدركا القول "لكن نترك للأجهزة الأمنية التحقيق في الموضوع".
وبشأن الخسائر الناجمة عن اقتحام المقر واضرام النيران فيه اشار شوان طه الى ان "الاضرار مادية فقط ولم يصب احد داخل المقر بأذى".
وخرج العشرات من انصار الحشد الشعبي صباح اليوم السبت بتظاهرة قرب الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني وسط العاصمة بغداد منددين بالتصريحات الاخيرة للقيادي في الحزب هوشيار زيباري.
وكانت مواقع على التواصل الاجتماعي ومجاميع موالية للحشد من بينها جماعة "ربع الله" قد حشدت منذ يوم امس للخروج بهذه التظاهرة.
واقتحم المحتجون مقر الحزب وقاموا بتحطيم محتوياته بعد ان تمكنوا من عبور الاسلاك الشائكة التي وضعتها قوات حماية حفظ القانون عند المدخل الفرعي لمقر الفرع الخامس.
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أخر تعديل: السبت، 17 تشرين الأول 2020 01:12 م
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