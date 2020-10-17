الطيران العراقي يدمر أنفاقا ويقتل إرهابيين جنوبي الموصل

دمّر الطيران العراقي، اليوم السبت، عددا من الأنفاق التابعة لتنظيم داعش وقتل عددا من الإرهابيين بضربات جوية جنوبي الموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، طيران الجيش، نفذ اربع طلعات جوية في "جزيرة كنعوص " جنوبي مدينة الموصل، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين".

واكد شهود عيان من اهالي قرية المرير المحاذية لجزيرة كنعوص الواقعة جنوب مدينة الموصل تنفيذ طيران الجيش لعدة ضربات جوية استهدفت فيها عدة مواقع للتنظيم وسط الجزيرة.

وقال الشهود ، إن "الايام الماضية كانت هادئة منذ اخر عملية عسكرية مشتركة شنتها القوات العراقية قبل اسبوعين تقريبا، والتي انتهت بمقتل 4 من عناصر داعش والاستيلاء على اسلحتهم فيما سقط من القوات المشتركة عنصر من الحشد الشعبي وقع في احد الكمائن وسط الجزرة".

وأوضح احمد اللهيبي احد سكان قرية المرير، أن "الجزيرة ماتزال تشكل خطراً كبيراً ولايزال عناصر داعش متواجدين فيها ولايمكن لاحد الوصول اليها، وطبيعتها الجغرافية وكثافة الادغال فيها جعلتها معقلاً منيعاً لعناصر داعش".

وكشف احمد ان "عناصر داعش ابان سيطرتهم على تلك المناطق قاموا بنقل بعض الكرفانات اليها وعدد من الحفرات وانشأو فيها انفاق ومضافات عميقة، ومن الصعب جداً العثور عليها لان المداخل اليها صغيرة جداً وموجودة بين الادغال".