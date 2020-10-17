بسبب تغريدة.. مليشيات تابعة للحشد الشعبي الطائفي يحرقون مقر حزب بارزاني في بغداد

أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بأن مجموعات من الموالين للحشد الشعبي الطائفي أحرقت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد رداً على تصريحات القيادي فيه هوشيار زيباري.



وأضافت، إن "العشرات هاجموا صباح اليوم مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بزعامة مسعود بارزاني وأقتحموه وأضرموا النار فيه رغم وجود العشرات من القوات الأمنية التي تواجدت لحمايته".



وطالب زيباري في وقت سابق في تغريدة على حسابه في تويتر: "بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي".



وعلى إثر هذه التغريدة حدثت مشادات داخل مجلس النواب العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً عّلق فيه على الحادثة وأكد ضرورة التركيز على المشتركات وعدم تحريف تصريحات زيباري.