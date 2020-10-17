بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 17 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائب: مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان يتضمن أرقاما فلكية مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا! طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص المعارضة الإيرانية في الخارج تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران العراق يشكل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية قوى سياسية عراقية مُقربة من إيران تحذر الكاظمي من إلحاق ميليشيا الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار جدل حول "الورقة البيضاء" التي قدمتها حكومة الكاظمي.. وخلافات حول الانتخابات والإصلاحات اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:37 م

بسبب تغريدة.. مليشيات تابعة للحشد الشعبي الطائفي يحرقون مقر حزب بارزاني في بغداد

Capture
أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بأن مجموعات من الموالين للحشد الشعبي الطائفي  أحرقت مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد رداً على تصريحات القيادي فيه هوشيار زيباري.

وأضافت، إن "العشرات هاجموا صباح اليوم مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد بزعامة مسعود بارزاني وأقتحموه وأضرموا النار فيه رغم وجود العشرات من القوات الأمنية التي تواجدت لحمايته".

وطالب زيباري في وقت سابق في تغريدة على حسابه في تويتر: "بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي".

وعلى إثر هذه التغريدة حدثت مشادات داخل مجلس النواب العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً عّلق فيه على الحادثة وأكد ضرورة التركيز على المشتركات وعدم تحريف تصريحات زيباري.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: السبت، 17 تشرين الأول 2020 03:50 م
إقرأ ايضا
الطيران العراقي

طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص 17 تشرين الأول 2020 03:16 م

9202029181012760327030

اختفاء مسؤول حزبي كبير قرب السليمانية 17 تشرين الأول 2020 01:00 م

Capture

الطيران العراقي يدمر أنفاقا ويقتل إرهابيين جنوبي الموصل 17 تشرين الأول 2020 12:41 م

الاستخبارات العسكرية

القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى بولاية راوه وثلاثة من معاونيه في بغداد 17 تشرين الأول 2020 12:20 م

الحرب العراقية الايرانية

العثور على رفات ضابط عراقي استشهد أثناء الحرب مع إيران 17 تشرين الأول 2020 11:46 ص

اعتقال

القبض على 5 متهمين بالاتجار بالمخدرات في كربلاء 17 تشرين الأول 2020 10:09 ص

مطار بغداد

تنويه أمني عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة عسكرية بمطار بغداد 17 تشرين الأول 2020 10:08 ص

القوات الأمنية

اعتقال عائلات لإرهابيي داعش تسللت من سوريا إلى العراق 17 تشرين الأول 2020 09:56 ص

التعليقات