اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين

قال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي، إن "المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يمرره أعضاء المجلس"، داعيا "الحكومة إلى إيجاد بدائل أخرى لتوفير السيولة المالية للموازنة".

وأوضح اللهيبي، أن "ما ورد في ورقة الإصلاح الحكومية الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين امر مرفوض ولا يمكن السماح به وهو امر مستحيل ولن نسمح بالمساومة على قوت الشعب وبراتب الموظف البسيط لكن يمكن ان تلجأ الحكومة الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ومزدوجي الرواتب".

من جانبه أشار النائب جمال أحمد إلى أن "مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد إذ أجرى مناقشات مع المسؤولين عن هذا الأمر، من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف".