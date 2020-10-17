مصرف الرافدين يحذر من جهات وهمية تزعم منح السلف بالتنسيق مع المصرف

حذر مصرف الرافدين من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان: هناك أشخاص وجهات تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج وإكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض .



ونوه البيان الى ان الجهة الوحيدة في التقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني في حين التقديم على القروض بواسطة فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات كما دعا المصرف الى الابلاغ عن اَية جهة تدعي بذلك.