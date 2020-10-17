بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 17 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
نائب: مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان يتضمن أرقاما فلكية مسعود بارزاني عن حرق علم كردستان: ’جماعة متخلفة’ستدفع الثمن باهظا! طيران الجيش ينفذ غارات جوية على أهداف في جزيرة كنعوص المعارضة الإيرانية في الخارج تكشف عن موقع عسكري سري قرب طهران العراق يشكل لجنة فنية لجدولة إعادة انتشار القوات الأميركية قوى سياسية عراقية مُقربة من إيران تحذر الكاظمي من إلحاق ميليشيا الحشد بوزارتي الدفاع والداخلية الجربا للكاظمي: عمليات الاغتيال كثرت في الآونة الأخيرة في سنجار جدل حول "الورقة البيضاء" التي قدمتها حكومة الكاظمي.. وخلافات حول الانتخابات والإصلاحات اللهيبي: المساس بقوت الشعب خط أحمر ولن يوافق أعضاء البرلمان على استقطاع رواتب الموظفين وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:22 م

مصرف الرافدين يحذر من جهات وهمية تزعم منح السلف بالتنسيق مع المصرف

مصرف-الرافدين
حذر مصرف الرافدين من وجود جهات تدعي ارتباطها مع المصرف في منحها السلف والقروض .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان: هناك أشخاص وجهات تحاول زج اسم المصرف في منحها السلف والقروض للمواطنين والموظفين او وجود شركات ومكاتب تنتحل اسم المصرف في موضوع الترويج وإكمال معاملات المواطنين المتعلقة بالسلف والقروض .

ونوه البيان الى ان الجهة الوحيدة في التقديم على السلف يكون عن طريق الرابط الالكتروني في حين التقديم على القروض بواسطة فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات كما دعا المصرف الى الابلاغ عن اَية جهة تدعي بذلك.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إيفان فائق جابرو

وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر 17 تشرين الأول 2020 12:12 م

نازحون

نائبة تطالب بإعادة النازحين من سهل نينوى وقضاء سنجار إلى مناطقهم 17 تشرين الأول 2020 12:05 م

الخلاطي

لجنة نيابية: خطة لتخصيص مستشفى مركزي في كل محافظة لمصابي كورونا 17 تشرين الأول 2020 10:52 ص

وزير الصحة حسن التميمي

وزير الصحة : لا عودة لحظر التجوال مجدداً للسيطرة على جائحة كورونا 17 تشرين الأول 2020 10:50 ص

وزارة التربية

التربية: تحديد موعد بدء العام الدراسي سيكون بالاتفاق مع اللجنة العليا 17 تشرين الأول 2020 10:48 ص

المفوضية-العليا-لحقوق-الانسان

مفوضية حقوق الإنسان في العراق تكشف عن أسباب حدوث وفيات في سجن الحوت 17 تشرين الأول 2020 10:05 ص

المالية النيابية

المالية النيابية تشدد على ضرورة العمل بقانون الخدمة المدنية لإنهاء التفاوت بالرواتب 17 تشرين الأول 2020 10:02 ص

عنف

وقوع إصابات في تظاهرة احتجاجية بمحافظة البصرة 16 تشرين الأول 2020 04:15 م

التعليقات