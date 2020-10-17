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السبت, 17 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:20 م

القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى بولاية راوه وثلاثة من معاونيه في بغداد

الاستخبارات العسكرية
ألقت وكالة الاستخبارات القبض على مسؤول مكتب الزكاة لما يسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونية في بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، القت القبض على مسؤول مكتب الزكاة لمايسمى ولاية راوه - قاطع الفرات وثلاثة من معاونية في منطقتي الدورة و حي الجامعة ضمن محافظة بغداد، والمطلوبين وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

واوضحت " ان  عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ومتابعة وتعقب استمرت لفترة طويلة بين مناطق العاصمة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك.
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