نائب عن نينوى يكشف عن اتساع رقعة المكاتب الاقتصادية العائدة لشخصيات سنية متنفذة



كشف النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، ، عن اتساع رقعة المكاتب الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أن تلك المكاتب تعود لمسؤولين سنة متنفذين.

وقال ، إن “المكاتب الاقتصادية الموجودة في الموصل تدار بشكل مباشر من قبل شخصيات سنية متنفذة.

وأضاف أن “هذه الشخصيات السنية لايمكن ذكرها في الوقت الراهن وهي معلومة للحكومة”، مشيرا إلى أن “هنالك مكاتب اقتصادية لنواب وشخصيات سنية بعضها في رأس السلطة وبعضها لنواب من محافظات مجاورة لنينوى استولوا على المشاريع برمتها في المحافظة.

وتابع الشمري، “أننا كشفنا للحكومة عن طبيعة عمل هذه المكاتب الاقتصادية العائدة لشخصيات سنية وعملها يشمل كل شيء بما في ذلك دخول المزادات وفرض الاتاوات.