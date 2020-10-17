وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر

رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اية عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .



وقالت الوزيرة في بيان ردا على التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي : نرفض اي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ، كما ويجب مراعاة ظروفهم " .



ولفتت جابرو " نحن مع العودة الطوعية وليست القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف.