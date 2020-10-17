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السبت, 17 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:12 م

وزيرة الهجرة : لا عودة قسرية لأي عراقي في دول المهجر

إيفان فائق جابرو
رفضت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اية عودة قسرية للعراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في دول المهجر .

وقالت الوزيرة في بيان ردا على التصريحات التي ادلى بها وزير الهجرة البلجيكي  :  نرفض اي ترحيل قسري للاجئين العراقيين ، كما ويجب مراعاة ظروفهم "  . 

ولفتت جابرو " نحن مع العودة الطوعية وليست القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف.
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أخر تعديل: السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:13 م
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