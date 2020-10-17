نائب : التصويت على قانون الانتخابات سيتم خلال الأسبوع الجاري

أكد نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي ان التصويت على قانون الانتخابات سيتم خلال هذا الاسبوع .



وقال الغزي ان " الكتل السياسية اتفقت على عدد الدوائر المتعددة ٨٣ دائرة في عموم العراق كما اتفقت على عدد الدوائر في بغداد والمحافظات الجنوبية وايضا على تحديد المناطق والاقضية والنواحي لكل دائرة انتخابية.



واوضح انه سيتم خلال ايام الاتفاق على عدد الدوائر في باقي المحافظات ومنها محافظتا كركوك ونينوى محل الخلاف بين الكتل السياسية مشيرا الى ان اللجنة القانونية ستنهي القانون منتصف الاسبوع الحالي ليتم ارساله الى رئاسة مجلس النواب لعرضه للتصويت يوم الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير.