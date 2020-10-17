نائبة تطالب بإعادة النازحين من سهل نينوى وقضاء سنجار إلى مناطقهم

شددت عضو لجنة المهجرين والعمل البرلمانية خالدة خليل على أهمية إعادة النازحين من مناطق سهل نينوى وقضاء سنجار إلى مناطقهم بعد مرور أكثر من 6 سنوات على وجودهم في المخيمات في ظل أوضاع معيشية صعبة للغاية.



وأضافت أن قرار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مؤخراً، بإيجاد حل للأوضاع في مناطق النزوح وإعادة الاستقرار ليس جديدا، وإن اللجنة الخاصة بذلك موجودة وشكلت قبل أكثر من ثلاث سنوات برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء السابق، لكنها توقفت بسبب تشكل حكومات متتالية وأحداث البلاد المتسارعة ولَم تحقق نتيجة تذكر، وأن هناك حاجة ماسة لقرار حكومي لإنهاء معاناة النازحين.



وأشارت إلى أن "من بين 5 ملايين وثلاثمئة ألف شخص نزحوا بعد اجتياح عصابات داعش الإرهابية، عاد بحدود أربعة ملايين منهم، ومئات الآلاف هاجروا الى الدول الاوروبية وأميركا وكندا ودول عربية، ومن غير المعقول أنه بعد 6 سنوات ما زال بحدود مليون شخص خارج ديارهم وأراضيهم، وهم من مختلف المكونات العراقية منهم الايزيديون والمسيحيون والعرب والتركمان والشبك".



