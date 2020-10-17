نائب: الكاظمي حصل على دعم غير مسبوق ولم يحقق أي إنجاز

اتهم النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الإخفاق” في اغلب الملفات الموكلة الى حكومته رغم الدعم التاريخي لحكومته، مبينا ان الكاظمي حصل على دعم غير مسبوق.

وقال الموسوي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل على دعم لم يحصل عليه جميع رؤساء الوزراء السابقين.

واضاف ان “الدعم السياسي جاء من اجل انقاذ العراقي ووضعه السياسي بعد التهديد خلال الحكومة السابقة واستقالتها.

واوضح الموسوي ان ” الكاظمي وحكومته لم يحقق أي انجاز واقعي كما وعد بل استمررت الحكومة في تسجيل المزيد من الازمات المتراكمة.