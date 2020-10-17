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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 12:04 م

نائب: الكاظمي حصل على دعم غير مسبوق ولم يحقق أي إنجاز

تحالف-الفتح،-حامد-الموسوي
اتهم النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”الإخفاق” في اغلب الملفات الموكلة الى حكومته رغم الدعم التاريخي لحكومته، مبينا ان الكاظمي حصل على دعم غير مسبوق.
وقال الموسوي ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حصل على دعم لم يحصل عليه جميع رؤساء الوزراء السابقين.
واضاف ان “الدعم السياسي جاء من اجل انقاذ العراقي ووضعه السياسي بعد التهديد خلال الحكومة السابقة واستقالتها.
واوضح الموسوي ان ” الكاظمي وحكومته لم يحقق أي انجاز واقعي كما وعد بل استمررت الحكومة في تسجيل المزيد من الازمات المتراكمة.
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