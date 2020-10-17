العثور على رفات ضابط عراقي استشهد أثناء الحرب مع إيران

أفاد مصدر أمني، بالعثور على رفات ضابط عراقي، قرب الحدود العراقية – الإيرانية، فُقد خلال الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.



وقال المصدر، إنه "عُثر على رفات ضابط في الجيش العراقي السابق، في منطقة أبو غرب قرب الحدود مع إيران".



وأضاف أن "تم التعرف على اسم الضابط وهو "عليوي يودان عباس" من خلال قرص كان بحوزته"، مشيراً إلى أن "البحث جارٍ عن ذويه".









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