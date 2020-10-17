وزير الصحة : لا عودة لحظر التجوال مجدداً للسيطرة على جائحة كورونا

أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي انه لا عودة لحظر التجوال مجدداً للسيطرة على جائحة كورونا.

وقال التميمي ، إن "ملف حظر التجوال إنتهى ولا عودة إليه لمواجهة فيروس كورونا في ظل ارتفاع معدلات الشفاء في البلاد وانخفاض الوفيات جراء الاصابة بمرض كورونا" .

واضاف ان "العراق حجز نحو ٨ ملايين جرعة من لقاح كورونا من احدى الشركات العالمية المصنعة للقاح وسيكون العراق اول دولة تحصل على اللقاح بعد مصادقة الصحة العالمية".

واشار التميمي، الى "انجاز ٢٥ مستشفى ميداني لمواجهة كورونا منها ٥ في نينوى و٧ في ديالى و١٣مستشفى آخر في ذي قار وبمعدل ١٠ الاف سرير".