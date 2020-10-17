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السبت, 17 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 10:48 ص

التربية: تحديد موعد بدء العام الدراسي سيكون بالاتفاق مع اللجنة العليا

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية، أن بداية العام الدراسي الجديد ستكون بالاتفاق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية حيدر إن “بداية العام الدراسي الجديد 2020- 2021، من الممكن أن تكون قبل منتصف شهر تشرين الثاني المقبل، والوزارة تدرس هذا الموعد”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر يحتاج إلى النقاش والتداول مع لجنة الصحة والسلامة الوطنية، للاتفاق على تحديد موعد دقيق، بالنظر لمستجدات الموقف الوبائي.
وأشار فاروق إلى أن “وزارة التربية ستتجاوز كل المحن ليكون هناك عام دراسي جيد ،وهناك خيارات أخرى ستبتّ بها الوزارة.
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