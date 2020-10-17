نائب: القضاء قرر استمرار إيقاف تجديد تراخيض شركات الهاتف ورد الطعون التمييزية

أعلن عضو مجلس النواب، محمد شياع السوداني، ان القضاء قرر استمرار ايقاف تجديد تراخيض شركات الهاتف ورد الطعون التمييزية.



وقال السوداني، في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية تصدر قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال.



واضاف، انها "أكدت أنه صحيح وموافق للأصول واحكام القانون رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية تصدر قرارها التمييزي بتصديق قرار قاضي محكمة بداءة الكرخ ورد الطعون التمييزية ما يعني الاستمرار بتنفيذ الامر الولائي الخاص بايقاف تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال وأنه صحيح وموافق للأصول واحكام القانون.