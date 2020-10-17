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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 17 تشرين الأول 2020 10:28 ص

وزارة الصحة تكشف عن استعداداتها لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا تزامنا مع حلول الشتاء

كورونا العراق

كشفت وزارة الصحة والبيئة عن استعداداتها لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا تزامنا مع حلول الشتاء، بينما أكدت أن عودة إجراءات الحظر مرتبطة بزيادة عدد الإصابات والوفيات جراء الفيروس.

وقال مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور رياض عبد الامير الحلفي، إن تزايد حالات الإصابة بكورونا مع دخول الموجة الجديدة للفيروس عند انخفاض درجات الحرارة بحلول فصل الشتاء، نتيجة عدم الاكتراث بخطورة الجائحة، مؤكدا ان نسبة الشفاء جيدة ووصلت الى 85 بالمئة والمتوقع زيادة حالات الشفاء من خلال تقديم الخدمات الطبية وفق البروتوكولات العلاجية العالمية.

وبين أن معدلات الإصابات لم تتغير بشكل كبير، بينما اتخذت الوزارة الإجراءات الصحية مع حلول موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن يشهد زيادة بعدد الإصابات.

ولفت الحلفي إلى أن الزيارات الدينية لم تؤثر حتى الآن في ارتفاع معدل الإصابات بحسب بيانات الوزارة، مشيرا إلى أن الاستعدادات التي ستتخذها الصحة لمواجهة الوباء هي بتوسيع السعة السريرية في المستشفيات لتكون قادرة على استيعاب ضعف عدد الإصابات المسجلة حاليا وتعزيز العلاجات المخصصة للفيروس.

وأشار إلى أن أي أعراض تظهر شبيهة بالفيروس سواء كانت انفلونزا او اي فيروس اخر تسجل لدينا كورونا، مؤكدا عدم وجود اي اجراءات للحظر بالوقت الحالي الا في حالة ارتفاع حالات الاصابة نتيجة العدوى ودخول موجة جديدة مع برودة الجو، حيث سنتجه الى اتخاذ اجراءات حظر التجوال خشية من انتشار الفيروس وارتفاع نسبة الوفيات.

وشدد الحلفي على الاستمرار بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والزحامات في الاماكن المغلقة حفاظا على سلامة المواطنين، ومنع انتشار الفيروس وتقليل الاصابات.

وبشأن استخدام ضوء الاشعة فوق البنفسجية في القضاء على كورونا، اوضح الحلفي ان هذه الاشعة تستخدم في بعض المستشفيات طبيا بالعمليات وتعقيم الادوات المستخدمة وتطهير الاسطح لفترة محدودة والأماكن الخالية من البشر لأنها تسبب اضرارا كبيرة عند استخدامها بشكل مفرط.

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