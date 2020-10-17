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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 10:25 ص

القانونية النيابية تحدّد خيارات البرلمان في تشريع قانون المحكمة الاتحادية

2422019361214النائب حسين العقابي

حدّدت اللجنة القانونية النيابية خيارات مجلس النواب في تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي: إن “الحل الوحيد في هذا الوضع هو إنجاز قانون المحكمة الاتحادية، إذ لدينا الآن قانونان، الأول مشروع قانون تعديل الأمر 30 لسنة 2005 ،وهذا على محملين، الأول هو المضي في تعديلات واسعة ليس لها جدوى، كما سندخل في مشاكل في غنى عنها.
وأضاف أن “المحمل الثاني هو أن يقوم البرلمان بتعديلات ضيقة يسد بها الفراغ في المحكمة الاتحادية، ويحدد آلية اختيار البديل، ويتم التصويت في داخل البرلمان، ووضع فقرة جديدة وهي وجود قضاة احتياط وعددهم ثلاثة لأي طارئ يحصل في المستقبل.


وأشار إلى أن “هناك خياراً آخر ،وهو التوجه إلى القانون الثاني الأصلي الذي شرع بناءً على نص المادة 92 الذي تأخر منذ 15 عاماً”، مشدداً على “ضرورة المضي بأحد القانونين المطروحين، لتشريع قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت ممكن.

ولفت إلى أن “هذه الأزمة كشفت الخلل في أداء السلطة التشريعية، وهذا الموضوع من ضمن مسؤوليتها، ومساحة الخلاف محدودة وضيقة”، مؤكداً أنه “ليس هناك طريق غير المضي بتشريع قانون المحكمة الاتحادية.
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