مسؤول سابق بنينوى: تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظة سيكرس العشائرية والطائفية

أبدى عضو مجلس محافظة نينوى السابق علي خضير، رفضه لفقرة تعدد الدوائر في قانون الانتخابات، الذي من المفترض أن يصوت عليه مجلس النواب في الأيام المقبلة.

وقال خضير” نرى أن القانون سيندم عليه الجميع مستقبلا لأنه ساهم بتجزئة المجتمعات وقتل الحس والنفس الوطني، وكرس الطائفية والقومية والمناطقية.

وأضاف أن”تقسيم الدوائر في محافظة نينوى أحدث شرخا بين مناطق مدينة الموصل، والمستفيد الأكبر من هذا القانون هي الأحزاب المتنفذة، والقانون الجديد لن يسمح بصعود الشخصيات المستقلة.

وأشار إلى أن”الأحزاب ستصعد شخصياتها عن طريق نفوذ السلطة والمال، فيما ستزيد الفتن والمناطقية والعشائرية، وهذا كله سيتسبب بمشاكل كبيرة ولن نرى من يمثل نينوى والشعب العراقي بصورة حقيقية في البرلمان المقبل أبداً، وكان يفترض الإبقاء على الدائرة في الواحدة في المحافظة.