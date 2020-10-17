عادل اللامي : ترحيل حسم قانون الانتخابات للشهر المقبل سيؤدي إلى هذا الأمر

أكد رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي، ان عدم حسم الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية سيؤدي الى ازمة سياسية

وقال اللامي ان “حسم القانون قد يكون في الشهر المقبل ما سيؤدي الى تأجيل الانتخابات لشهر تموز او اب من السنة المقبلة.

وتابع اللامي ان “مفوضية الانتخابات غير قادرة على تحديث سجل الناخبين الا بعد ستة اشهر من اقرار القانون على اقل تقدير فضلا عن وضع موازنة خاصة بها لشراء المعدات الفنية.