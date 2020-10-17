بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 17 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 17 تشرين الأول 2020 10:08 ص

تنويه أمني عن تفجير مسيطر عليه في قاعدة عسكرية بمطار بغداد

مطار بغداد
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إحداث تفجير مسيطر عليه داخل مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان، إنه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه في الساعة العاشرة من صباح، اليوم السبت، في قاعدة "الشهيد محمد علاء بمطار بغداد الدولي" ، لذا اقتضى التنويه".

هذا ولم يشر البيان إلى أسباب إحداث التفجير.
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