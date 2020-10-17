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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 17 تشرين الأول 2020 10:07 ص

خبير قانوني يوضح آلية حل البرلمان والمدة الدستورية التي تعقبه لإجراء الانتخابات

علي التميمي
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية حل البرلمان وفقا للدستور والمدة القانونية لاجراء الانتخابات بعد الاعلان عن حل مجلس النواب.
وقال التميمي ان “حل البرلمان يعد شرطا اساسيا لاجراء الانتخابات المبكرة، ولايمكن اجراؤها الا بحل مجلس النواب، لان اعضاء البرلمان تم انتخابهم من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، وبالتالي فأن القانون ينص على بقائهم في السلطة للمدة المذكورة”.

واضاف ان “حل البرلمان وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي، يكون عن طريق حل نفسه من خلال طلب يقدم من قبل ثلث اعضائه، اضافة الى امكانية قيام رئيس الوزراء بطلب حل المجلس وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وبين ان “حل البرلمان يجب ان يكون قبل الانتخابات بشهرين، لان المادة 64 من الدستور تؤكد على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية لاجراء الانتخابات العامة في البلد بعد 60 يوما من حل مجلس النواب.
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أخر تعديل: السبت، 17 تشرين الأول 2020 10:23 ص
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