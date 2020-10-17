اعتقال عائلات لإرهابيي داعش تسللت من سوريا إلى العراق

اعتقلت القوات الأمنية، عائلات لإرهابيي تنظيم داعش تسللت عبر الحدود مع سوريا من الجهة المحاذية لمحافظة نينوى، وفق ما ذكرت الاستخبارات العسكرية.

وأوضحت الاستخبارات في بيان، أنه ضمن جهود مراقبة وتأمين الحدود المشتركة مع سوريا ومتابعة المتسللين والقبض عليهم، وبناء على معلومات استخبارية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات من إلقاء القبض على عائلات داعشية تسللت عبر الحدود من سوريا بمحاذاة جبل سنجار غربي نينوى.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية ألقت القبض على 14 شخصاً من النساء والأطفال دون مرافقة أولياء أمورهم الذين ينتمون إلى داعش ويوجدون في معسكرات التنظيم بسوريا.

ولفت البيان إلى، أنه تم تسليم المتسللين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.