مقتل قيادي بداعش الإرهابي يرتدي حزاما ناسفا في كركوك

أعلنت القوات المسلحة، مقتل قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي يرتدي حزاما ناسفا في محافظة كركوك، شمالي البلاد.



وقال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، وفي عملية نوعية، تمكنت من قتل قيادي في عصابات داعش الإرهابية يرتدي حزاما ناسفا، بعد عملية إنزال جوي متقنة نفذت في وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك".



وأوضح رسول، في بيان، أن "قوات مكافحة الإرهاب قتلت الإرهابي بعد أن داهمت النفق الذي يختبئ فيه".



ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والدهم لملاحقة فلول "داعش"، بالتزامن مع ازدياد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من التنظيم.



وازدادت عمليات التمشيط على إثر تلك الهجمات التي تركزت فيما يسمى محليا "مثلث الموت"، بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).



