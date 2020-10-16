القوات الأمنية تلاحق التهريب بعمليات على الحدود مع إيران

أكد مصدر عسكري رفيع في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، إطلاق عمليات شاملة لقطع طرق التهريب بين حدود قضاء خانقين وإيران.

وقال المصدر، إن "قوات من الجيش وتشكيلات أمنية اخرى انتشرت في الطرق والممرات الميسمية التي تسلكها قوافل تجارية لتهريب البضائع والمواد المختلفة والادوية دون المرور بالمنافذ الحدودية تهربا من الضرائب الجمركية بعد تشديد الاجراءات الرقابية في منافذ ديالى "مندلي والمنذرية" مع ايران ونشر قوات لمنع أي عمليات تهريب كانت تمارس قبل جائحة كورونا".



ونوه المصدر إلى أن "العمليات والخطط انطلقت بعد رصد عمليات تهريب ومرور غير قانوني للشاحنات والعجلات المحملة بالبضائع والقادمة من ايران او بالعكس".



وأعلنت الاستخبارات العسكرية أمس الخميس إحباط "أكبر" عملية تهريب للأدوية من إيران إلى العراق عبر ديالى.



وقالت الاستخبارات في بيان ، إنه "ضمن جهودها لتعظيم واردات الدولة واحباط عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد العراقي، وبمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى واستخبارات الفوج الثاني من لواء مغاوير القيادة من احباط اكبر عملية تهريب للأدوية.



وأعلنت الاستخبارات أيضا أول أمس عن إحباط عملية تهريب لمادة السكراب الممنوعة من المتاجرة بها محملة بسبع شاحنات تسلك الطرق النيسمية في منطقة قرة تبة بقضاء جلولاء محافظة ديالى، وقد تم تسليم الشاحنات والمهربين الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



وأفاد مسؤولون محليون في ديالى في وقت سابق عن هجرة كبيرة لمنافذ ديالى الحدودية من قبل القوافل التجارية وتوجهها نحو منافذ اقليم كوردستان بسبب التسهيلات الجمركية في منافذ الاقليم مقارنة بالإجراءات المشددة والرسوم الجمركية المفروضة في منافذ ديالى الحدودية مع ايران.