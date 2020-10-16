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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 04:02 م

الصحة العالمية: الأدوية المعتمدة في العراق غير صالحة لعلاج فايروس كورونا

كورونا في العراق
حددت منظمة الصحة العالمية أربعة أدوية، قالت إنها غير صالحة في علاج "كوفيد – 19" في المستشفيات، من حيث فاعليتها في تقليل عدد الوفيات. 

وذكرت المنظمة الدولية المختصة في هذا السياق الأدوية التالية: "ريمديسفير"، و"هيدروكسي كلوروكوين"، و"لوبينافير ريتونافير"، و"انترفيرون"، وهي عقاقير بعضها معتمد في البروتوكول العلاجي داخل العراق. 

وأفادت في هذا الشأن، بأن النتائج المرحلية من الدراسة السريرية أشارت إلى أن الأدوية الأربعة المذكورة، كما يبدو، لها تأثير ضئيل أو لا تأثير لها على مؤشر انخفاض الوفيات، بعد 28 يوما أو خلال عملية علاج  "كوفيد – 19" في المستشفى. 

وفي إطار دراسة سوليدارتي، التي تغطي أكثر من 30 دولة، رصد الخبراء تأثير العلاج بهذه الأدوية على الوفيات ومدة الإقامة في المستشفى. 

يذكر أن شركة الأدوية الأميركية "جلعاد ساينس" كانت أكدت أن استخدام دواء "ريمديسفير" الذي طورته لعلاج المرضى بعدوى فيروس كورونا، يقلص مدة الشفاء إلى أربعة أيام. 

ووافقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإسرائيل وبريطانيا وروسيا على استخدام دواء "ريمديسفير" في علاج  المصابين بعدوى فيروس كورونا، وهو عقار طور في الأصل كجزء من اختبار لعلاج التهاب الكبد "سي" والفيروس المخلوي التنفسي، كما جرى اختباره أيضا لعلاج إيبولا، إلإ أن فعاليته لم تثبت. 
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