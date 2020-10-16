القبض على متهمين بالمخدرات في كربلاء

اعلنت مديرية شرطة كربلاء، القاء القبض على خمسة متهمين بالمتاجرة المخدرات في المحافظة.



وذكرت المديرية في بيان ان”مفارز قسم شؤون المخدرات، تمكنت من القبض على ثلاثة اشخاص في قضاء الهندية وضبطت بحوزتهم (74) حبة مخدرة و(٣غم) من مادة الكرستال أحدهم من خارج المحافظة”.



واضافت، انه”تم القبض على متهم آخر يسكن احدى المحافظات المجاورة، وضبطت بحوزته عددا من الاشرطة التي تحتوي على حبوب مخدرة ومؤثرات عقلية عددها 146 حبة مختلفة الانواع، كما تم القبض على متهم هارب، صادر بحقه امر قبض وتحرٍي حيث ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة وادوات للتعاطي ومسدس عيار 9 ملم”..