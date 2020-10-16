مفوضية حقوق الانسان في العراق تؤشر عددا من الحالات التي تسببت بحالات وفاة في سجن الحوت

اشرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عددا من الحالات التي تسببت بحالات وفاة في سجن الحوت بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.



وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، إنّ "هناك أدلة على استخدام العنف المفرط في سجن الحوت، ولدينا بعض الوثائق التي تؤكد حدوث حالات وفاة بسبب التعذيب، وقد طالبنا مراراً الحكومة العراقية بالتحقيق بهذه الانتهاكات، وعدم مجاملة المقصّرين مهما كانت درجاتهم الوظيفية أو رتبهم العسكرية".



وأضاف، أنّ "الإهمال من حيث النظافة وسوء المعاملة والإخفاقات الصحية ومنع الزيارات، إضافة إلى سوء التغذية، كلها انتهاكات بحق السجناء، ناهيك بالتعامل الطائفي مع بعض السجناء.