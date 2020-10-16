بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 02:58 م

غرق سفينة تجارية انطلقت من إيران في الخليج العربي

غرق سفينة
قال محافظ مدينة تنغستان، في محافظة بوشهر، جنوب إيران، إن سفينة تجارية انطلقت من ميناء تنغستان، كانت متجهة صوب دبي، غرقت في مياه الخليج، مما أدى إلى مصرع أحد أفراد طاقمها. 

وأضاف عبد الحسين رفيعي بور، إن السفينة التي كانت تقل سلعا تجارية، وخمسة بحارة، تعرضت لحريق وسط مياه الخليج، في طريقها إلى دبي، مما أدى إلى غرقها، وتم إنقاذ أربعة من طاقمها، فيما قتل الخامس. 

وأشار رفيعي بور إلى أن السلطات البحرية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث. 
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