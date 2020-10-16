الساعدي: الخلافات السياسية ما زالت قائمة وقد يتعرقل إنجاز قانون الانتخابات

قال المحلل السياسي محمد الساعدي، إن الخلافات السياسية مازالت قائمة، وقد يتعرقل إنجاز قانون الانتخابات بسبب أهواء ورغبات الكتل السياسية بجعل القانون وفق مقاساتهم ومصالهم السياسية.

وأضاف أن الأزمة المالية التي يمر بها العراق بسبب عدم جدية الحكومة بإيجاد الحلول ستكون ذريعة جاهزة لتأجيل اجراء الانتخابات بحجة ان هذه العملية تحتاج الى تخصيصات مالية، وهو مالا يتوفر في الوقت الراهن.

وبين أن الحكومة غير جادة بإيجاد مخرج للازمة المالية، وقد تكون هناك اتفاقات مبطنة بين الأطراف السياسية على افتعال المشاكل حول قانون الانتخابات وصناعة أزمة مالية افتراضية لغرض تأجيل إجراء الانتخابات خلال العام المقبل واكمال الدورة البرلمانية.