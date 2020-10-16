بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 01:42 م

مستشار الأمن القومي يلتقي وزير الخارجية

الاعرجي وفؤاد حداد
زار مستشار الأمن القومي السيد قاسم الاعرجي، صباح ، وزارة الخارجية والتقى الوزير فوأد حسين.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن التطورات الاخيرة في العراق، وضرورة تعزيز سلطة القانون واهمية اقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول قائمة على اساس المصالح المشتركة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما تطرق الاجتماع الى موضوع حماية السفارات والبعثات، واهمية ذلك وفقا للقوانين والاعراف الدولية التي تفرض على الدولة المضيفة حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية.
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