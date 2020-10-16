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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 01:33 م

الحلبوسي يستقبل وزير الدفاع

الحلبوسي وعناد
استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزير الدفاع جمعة عناد.

وناقش اللقاء عدداً من الملفات التي تخصُّ عمل وزارة الدفاع، كما استعرض الوزير خطط الوزارة، وتأكيد ضرورة الاهتمام بتطوير قدرات القوات الأمنية، من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز لمواجهة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد.

واكد الحلبوسي دعم مجلس النواب لكل ما يسهم في تطوير الجيش العراقي بجميع صنوفه، مثمناً بطولاته في دحر تنظيم داعش الإرهابي.
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