العراق يعول كثيراً على "الورقة البيضاء".. والبنك المركزي مهدد بفقدان استقلاليته وخزينه النقدي

أكد وزير المالية، علي علاوي، وجود إرادة سياسية متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية مطلوبة للبلاد لمعالجة أزمة السيولة الهائلة التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار.

كما أفاد علاوي في مؤتمر صحفي عقب تبني الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي من قبل مجلس الوزراء، قائلا "لدينا علاقة متينة وقوية مع البنك المركزي لنوحد السياسات النقدية والمالية، وهذا سيوفر لنا الامكانية ان نغطي كل متطلبات واستحقاقات رواتب الموظفين والمتقاعدين".

وأكد خبراء اقتصاد، مقاصد وزير المالية واضحة، فالبنك المركزي أصبح متعاونا جدا مع السياسة المالية للحكومة، بعد أن كانت استقلاليته طبقا لقانونه النافذ تتعارض مع أمكانية أي تعاون محتمل يمس بالقواعد الأساسية للبنك حفاظا على ضمانة الاقتصاد العراقي وقوته من جانب.

وعدم تحمل أي أخفاق حكومي في أدارة السياسية المالية من جانب آخر في سياق متعارف عليه مع الحكومات المتعاقبة، ولكون البنك المركزي يعتمد سياسات نقدية مستقلة عن سياسات الحكومة المالية.

والخلاف الذي نشب بين حكومة نوري المالكي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عام ٢٠١٢ ليس بعيدا عن الذاكرة والذي أنتهى الى اتهام الشبيبي بالفساد وصدور أوامر قضائية باعتقاله! في أثناء تواجده في العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة أحدى المؤتمرات الاقتصادية، بل وصل الأمر الى محاكمته غيابيا والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عام ٢٠١٤ واقالته من منصبه.

وقال علي علاوي، إن "هناك الآن إرادة أكثر مما كانت عليه قبل خمسة أشهر. الآن، أعتقد أن هناك اعترافا بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة، فهذا شيء يتعين علينا التعامل معه وإدارته".

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى خفض الإيرادات في الدولة المصدرة للنفط بمقدار النصف تقريبا، كما أدى الاعتماد المفرط على النفط إلى الحد من قدرة الحكومة على الحصول على دخل آخر.

وأدى اتساع العجز من شهر إلى شهر إلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن كيفية سداد المدفوعات المستقبلية للأجور العامة والديون الخارجية والواردات الأساسية من الغذاء والدواء.

ويجدر بالذكر أن الاقتصاد العراقي غير المستدام، الذي كشفته الضغوط المالية التي حفزتها أسعار النفط المتداعية ووباء فيروس كورونا، يمثل مشكلة طويلة الأمد أزعجت الإصلاحيين لأكثر من عقد.

وأصدرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا الأسبوع ما اسمته بـ"الورقة البيضاء" وهو أشبه بكتاب من 95 صفحة للإصلاح الاقتصادي، والذي إذا تم تنفيذه، من شأنه أن يدفع إلى إصلاح جذري للنظام بأكمله في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال علاوي "إنها ورقة مصممة لخلق إطار استراتيجي وسياسي لاقتصاد عراقي جديد. في نهاية هذه الفترة من التغيير والإصلاح ... من المفترض أن يكون لدينا اقتصاد معاد هيكلته وأكثر ديناميكية، هذا هو الهدف منه".



وأدى غياب الدعم من النخب السياسية الرئيسية إلى تقويض جهود مماثلة في الماضي. وما زالت حكومة الكاظمي تعتمد على موافقة البرلمان على الرؤية لتكتسب زخما.

وقال علاوي "هناك إنكار أقل. قبل كل شيء إنكار".

وذكر مسؤولون في حكومة الكاظمي، وبينهم علاوي، مرارا أنه مع عدم توقع انتعاش أسعار النفط في الأمد القريب، فإن الإصلاحات فقط هي التي ستجعل العراق يتجنب كارثة اقتصادية. يواجه مستقبل المشروع اختبارا كبيرا: مصادقة البرلمان على شكل قرار ملزم أو تشريع.

وأضاف الوزير قائلا "حالما يتم ذلك، علينا أن نشمر عن سواعدنا ونبدأ العمل".

وقال علاوي إنه في وقت لاحق، سيتم دمج جوانب الخطة الموضحة في الورقة في موازنة العام 2021، وهو أمر سيتطلب تصويتا في البرلمان. وسيواجه الدعم الحكومي في قطاعي الكهرباء والنفط تدقيقا خاصا.

وأشار مراقبون، إلى أن ما أعلنه وزير المالية في تصريحه آنف الذكر يعتبر سابقة خطيرة في اقحام البنك المركزي في صلب السياسة المالية للحكومة، وجعله أداة لتنفيذ هذه السياسة، وقد تجلى ذلك واضحا عبر ما تضمنته ( الورقة البيضاء ) من تمويل العجز في الموازنة واعتبار الخزين الاحتياطي مصدرا وحيدا لسد العجز وهنا يكمن الخطر الحقيقي.



اللافت أن الورقة البيضاء أشارت في الصفحة ٣٧ الى خطورة استخدام البنك المركزي كمصدر للتمويل سيؤدي الى ضغط شديد على احتياطي البنك المركزي وما ينتج عن ذلك من تبعات مستقبلية غير مستدامة.

وعاد الخبراء ليؤكدوا على هذه الخطورة حيث جاء في الصفحة ٤٢ من الورقة أعلاه التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي العراقي هو المصدر الوحيد المتبقي….ان الحاجة الى هذا الاحتياطي في تمويل واردات السلع والخدمات، تعني انخفاضه بشكل خطير في غضون تسعة اشهر، والذي سيؤدي في نهاية المطاف الى أزمة حقيقية في قيمة الدينار العراقي، يصاحبها احتمال انهيار قيمته.

جدير بالذكر أن البنك المركزي وخزينه الاحتياطي مهدد بالانخفاض.



