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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 01:15 م

العمليات المشتركة: خبرة الناتو في التدريب سترفع من قدراتنا القتالية

تحسين الخفاجي
أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، أن حلف الناتو أسهم وما زال يسهم في تدريب وبناء قدرات الجيش العراقي القتالية، مبينة أن بعثة الناتو في العراق لديها من الخبرة والإمكانية في هذا المجال ما يمكننا من رفع قدراتنا القتالية.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، إن "بعثة الناتو في العراق لديها الكثير من الامكانيات في مجال التدريب وبناء القدرات، ولذلك هم أعدوا الخطط لمستقبل القوات الأمنية العراقية بمختلف مسمياتها".
وأضاف أن "حلف الناتو أسهم ويسهم الآن في عملية التدريب وبناء القدرات والإعداد للقوات المسلحة العراقية، ولديه من الخبرة والامكانية في هذا المجال ،ما يمكننا من رفع قدراتنا القتالية".
وبحث القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم  الأربعاء الماضي، سبل تقديم الدعم من بعثة الناتو إلى القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

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أخر تعديل: الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 01:53 م
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