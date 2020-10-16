التميمي: حل مجلس النواب شرط أساسي لإجراء الانتخابات المبكرة

قال الخبير القانوني علي التميمي، إن حل البرلمان يعد شرط أساسي لإجراء الانتخابات المبكرة، ولا يمكن اجرائها إلا بحل مجلس النواب، لأن أعضاء البرلمان تم انتخابهم من قبل الشعب لمدة 4 سنوات، وبالتالي فأن القانون ينص على بقائهم في السلطة للمدة المذكورة.

وأضاف أن حل البرلمان وفقا للمادة 64 من الدستور العراقي، يكون عن طريق حل نفسه من خلال طلب يقدم من قبل ثلث اعضاءه، اضافة الى امكانية قيام رئيس الوزراء بطلب حل المجلس وبموافقة رئيس الجمهورية.

وبين أن حل البرلمان يجب ان يكون قبل الانتخابات بشهرين، لان المادة 64 من الدستور تؤكد على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية لإجراء الانتخابات العامة في البلد بعد 60 يوما من حل مجلس النواب.