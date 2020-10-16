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الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 11:50 ص

ميسي يكشف سبب تراجع سجله التهديفي

ميسي

كشف قائد نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، أنه بدأ يلعب أكثر من أجل الفريق ولم يعد يولي أهمية كبرى لتسجيل الأهداف، كما تحدث عن معاناة شعبه في ظل أزمة كورونا.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم أعد أولي أهمية كبرى الآن لتسجيل الأهداف، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي من أجل الفريق.

 وعن معاناة الشعب الأرجنتيني حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا، علق أفضل لاعب في العالم قائلا: عدم المساواة هي واحدة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المجتمع في الأرجنتين، ويجب أن نكافح من أجل تصحيح هذه المعضلة في أسرع وقت ممكن. التعليم هو الأساس لتنمية الشباب.

وأضاف “البرغوث”: “إنه لفخر كبير، أن نرى الأشخاص الذين يساعدون غيرهم بالطعام والوجبات الخفيفة في الأرجنتين، حتى في الأوقات المعقدة التي نعيشها”.

وأكمل: “يجب أن تكون الألقاب التي سترفع هذا العام، موجهة لكل الأشخاص الذين يساندون غيرهم في هذه الظروف الصعبة”.

وخاض ميسي (33 عاما)، هذا الموسم ثلاث مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني، وسجل هدفا واحدا فقط.


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