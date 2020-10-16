بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
العراق يعول كثيراً على "الورقة البيضاء".. والبنك المركزي مهدد بفقدان استقلاليته وخزينه النقدي التميمي: حل مجلس النواب شرط أساسي لإجراء الانتخابات المبكرة ميسي يكشف سبب تراجع سجله التهديفي الهجرة: 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبقية المحافظات ​وزير الخارجية السعودي: أينما توجد المشاكل والأزمات في المنطقة تجد إيران مقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أميركية بطائرة مسيرة في إدلب السورية كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ مرعب عابر للقارات .. تعرف على التفاصيل استكمال عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية صندوق النقد: هذه الخطوة ستدعم الدخل العالمي بـ9 تريليونات دراسة عالمية تحذر من "وباء مركب" يهدد البشرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 11:43 ص

الهجرة: 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبقية المحافظات

مخيم الهول
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، وجود 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبقية المحافظات، أغلبهم من سنجار، مؤكدة عدم وجود سقف زمني لإغلاق المخيمات وعودة النازحين بشكل طوعي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، إن أهم أولويات الوزارة هي عودة النازحين ولكن بطريقة طوعية ومن دون أكراه أو ضغوط، مؤكداً عدم وجود سقف زمني لغلق المخيمات وعودة النازحين الى مناطقهم بشكل طوعي.

وأضاف أن عودة النازحين إلى ديارهم تواجه بعض الصعوبات والمشاكل، لذلك نحن نحاول تذليل هذه الصعوبات وتسهيل مهمة عودتهم إلى ديارهم.

وأشار إلى أن هنالك بعض القضايا التي تحول دون عودة النازحين، منها المتعلقة بالجانب الأمني، والسياسي، والصراع العشائري والثارات، وبعضها يتعلق بالقضايا الخدمية، إذ أن بعض المناطق مهدمة، التي تحتاج الى تأهيل.

وأوضح أن أكثر النازحين هم من سنجار، إذ يوجد 59 الف نازح في المخيمات سواء في المخيمات الموزعة في كردستان او في بقية المحافظات.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الحلبوسي وعناد

الحلبوسي يستقبل وزير الدفاع 16 تشرين الأول 2020 01:33 م

تحسين الخفاجي

العمليات المشتركة: خبرة الناتو في التدريب سترفع من قدراتنا القتالية 16 تشرين الأول 2020 01:15 م

علي التميمي

التميمي: حل مجلس النواب شرط أساسي لإجراء الانتخابات المبكرة 16 تشرين الأول 2020 12:03 م

طائرة مسيرة

مقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أميركية بطائرة مسيرة في إدلب السورية 16 تشرين الأول 2020 11:35 ص

البنك المركزي

البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية 16 تشرين الأول 2020 11:03 ص

مجلس النواب

الكروي: 5 قوى سياسية رافضة لمبدأ اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية 16 تشرين الأول 2020 11:01 ص

مجلس النواب

لجنة نيابية تطالب بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء 16 تشرين الأول 2020 10:51 ص

وزارة الصحة

الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن 16 تشرين الأول 2020 10:48 ص

التعليقات