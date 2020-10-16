​وزير الخارجية السعودي: أينما توجد المشاكل والأزمات في المنطقة تجد إيران

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.



وأضاف الأمير فيصل في حوار عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أميركا الجنوبية.

ولفت الوزير السعودي إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق.

وحول أزمة قطر ودعمها للإرهاب، قال الأمير فيصل إنه في حال التزمت قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.