بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
العراق يعول كثيراً على "الورقة البيضاء".. والبنك المركزي مهدد بفقدان استقلاليته وخزينه النقدي التميمي: حل مجلس النواب شرط أساسي لإجراء الانتخابات المبكرة ميسي يكشف سبب تراجع سجله التهديفي الهجرة: 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبقية المحافظات ​وزير الخارجية السعودي: أينما توجد المشاكل والأزمات في المنطقة تجد إيران مقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أميركية بطائرة مسيرة في إدلب السورية كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ مرعب عابر للقارات .. تعرف على التفاصيل استكمال عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية صندوق النقد: هذه الخطوة ستدعم الدخل العالمي بـ9 تريليونات دراسة عالمية تحذر من "وباء مركب" يهدد البشرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 11:36 ص

​وزير الخارجية السعودي: أينما توجد المشاكل والأزمات في المنطقة تجد إيران

بن فرحان
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنه أينما توجد المشاكل في المنطقة تجد إيران.

وأضاف الأمير فيصل في حوار عبر الفيديو كونفرس مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن إيران تدعم علناً الجماعات والخلايا الإرهابية والميليشيات المسلحة في لبنان والعراق واليمن ووصلت حتى إلى أميركا الجنوبية.
ولفت الوزير السعودي  إلى أن سياسات التنظيم الإيراني ووكلائه أدت إلى أزمة سياسية وإنسانية في اليمن الشقيق.
وحول أزمة قطر ودعمها للإرهاب، قال الأمير فيصل إنه في حال التزمت قطر بمعالجة الدواعي الأمنية التي دعت الدول الأربع لمكافحة الإرهاب لاتخاذ قراراتها، فإن ذلك سيكون جيدا لأمن واستقرار المنطقة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الصاروخ المرعب

كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ مرعب عابر للقارات .. تعرف على التفاصيل 16 تشرين الأول 2020 11:32 ص

تبادل الأسري باليمن

استكمال عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية 16 تشرين الأول 2020 11:27 ص

لبنان وإسرائيل

محادثات بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية 14 تشرين الأول 2020 04:14 م

روحاني

تلك أمانيهم.. روحاني: الأحد القادم نهاية حظر الأسلحة ويمكننا تصديرها واستيرادها !! 14 تشرين الأول 2020 01:23 م

44-24-1200x675

السودان.. احتجاجات بالشرق وإغلاق ميناء بورتسودان بسبب حاكم كسلا 14 تشرين الأول 2020 01:16 م

الكاظمي ومخازن الاسحلة

صحيفة فرنسية: السلاح المنفلت والميليشيات في العراق تعد تحدياً رئيساً يواجه الكاظمي 13 تشرين الأول 2020 03:52 م

طائرة مسيرة

سقوط طائرة مسيرة مجهولة داخل الأراضي الإيرانية 13 تشرين الأول 2020 12:22 م

كلينتون

بومبيو يكشف عن دفعة جديدة من رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الرئاسية 13 تشرين الأول 2020 11:06 ص

التعليقات