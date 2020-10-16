دراسة عالمية تحذر من "وباء مركب" يهدد البشرية

كشفت دراسة عالمية حول صحة الإنسان، أن العالم يواجه "عاصفة عاتية" من زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة وأمراض معدية مستمرة وإخفاقات في الصحة العامة وهو ما تسبب في زيادة معدلات الوفاة خلال جائحة كوفيد-19.



وقالت الدراسة إن تفشي فيروس كورونا وتداخل الجائحة مع زيادة عالمية مستمرة في أمراض مزمنة مثل السمنة والسكري، إضافة إلى مخاطر بيئية مثل تلوث الهواء، أدى لتفاقم أعداد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس.

وحلّلت الدراسة التي حملت عنوان "العبء العالمي للأمراض" ونشرت في دورية "لانسيت" الطبية، 286 سببا للوفاة و369 من الأمراض والإصابات و87 عامل خطورة في 204 بلاد ومناطق لتقديم صورة للوضع الصحي الأساسي لسكان العالم وتأثير كوفيد-19.

وتعليقا على الدراسة، قال ريتشارد هورتون رئيس تحرير دورية "لانسيت" إن "كوفيد-19 حالة طوارئ صحية خطيرة"، واصفا اقتران جائحة كورونا وارتفاع معدلات الإصابة العالمية بالسمنة والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة بأنها "وباء مركب".