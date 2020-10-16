بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
العراق يعول كثيراً على "الورقة البيضاء".. والبنك المركزي مهدد بفقدان استقلاليته وخزينه النقدي التميمي: حل مجلس النواب شرط أساسي لإجراء الانتخابات المبكرة ميسي يكشف سبب تراجع سجله التهديفي الهجرة: 59 ألف نازح موزعين على المخيمات المنتشرة في كردستان وبقية المحافظات ​وزير الخارجية السعودي: أينما توجد المشاكل والأزمات في المنطقة تجد إيران مقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أميركية بطائرة مسيرة في إدلب السورية كوريا الشمالية تكشف عن صاروخ مرعب عابر للقارات .. تعرف على التفاصيل استكمال عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية صندوق النقد: هذه الخطوة ستدعم الدخل العالمي بـ9 تريليونات دراسة عالمية تحذر من "وباء مركب" يهدد البشرية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 11:18 ص

دراسة عالمية تحذر من "وباء مركب" يهدد البشرية

10201823141724415798523
كشفت دراسة عالمية حول صحة الإنسان، أن العالم يواجه "عاصفة عاتية" من زيادة معدلات الإصابة بأمراض مزمنة وأمراض معدية مستمرة وإخفاقات في الصحة العامة وهو ما تسبب في زيادة معدلات الوفاة خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت الدراسة إن تفشي فيروس كورونا وتداخل الجائحة مع زيادة عالمية مستمرة في أمراض مزمنة مثل السمنة والسكري، إضافة إلى مخاطر بيئية مثل تلوث الهواء، أدى لتفاقم أعداد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس.
وحلّلت الدراسة التي حملت عنوان "العبء العالمي للأمراض" ونشرت في دورية "لانسيت" الطبية، 286 سببا للوفاة و369 من الأمراض والإصابات و87 عامل خطورة في 204 بلاد ومناطق لتقديم صورة للوضع الصحي الأساسي لسكان العالم وتأثير كوفيد-19.
وتعليقا على الدراسة، قال ريتشارد هورتون رئيس تحرير دورية "لانسيت" إن "كوفيد-19 حالة طوارئ صحية خطيرة"، واصفا اقتران جائحة كورونا وارتفاع معدلات الإصابة العالمية بالسمنة والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة بأنها "وباء مركب".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ميسي

ميسي يكشف سبب تراجع سجله التهديفي 16 تشرين الأول 2020 11:50 ص

محمود ياسين

وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما 14 تشرين الأول 2020 01:06 م

28113-نزهة-فى-شوارع-مهجورة

الروائي العراقي أحمد خلف يقوم بـ "نزهة فى شوارع مهجورة" 13 تشرين الأول 2020 12:30 م

مخرج-330x186

إيران.. وفاة المخرج السينمائي أكبر عالمي بفيروس كورونا 13 تشرين الأول 2020 11:09 ص

البرازيل

البرازيل تكتسح بوليفيا بخماسية نظيفة في افتتاح تصفيات المونديال 10 تشرين الأول 2020 01:27 م

الاستحمام

أطباء يحذرون من غسل هذا الجزء خلال الاستحمام بالماء الساخن: يسبب أضرارا طويلة الأمد 10 تشرين الأول 2020 12:33 م

سواريز وميسي

سواريز يكشف عن شرط بقاء ميسي في برشلونة 10 تشرين الأول 2020 11:50 ص

158-034122-armed-baalbek-lebanese-state-3

عالمتان فرنسية وأمريكية تفوزان بجائزة نوبل للكيمياء 09 تشرين الأول 2020 02:06 م

التعليقات