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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 11:15 ص

استعدادا لتظاهرات 25 تشرين.. المتظاهرون يجهزون لمفاجآت يصعب على السلطات والميليشيات تطويقها

تظاهرات ساحة التحرير

بدأ متظاهرو العراق في الاستعداد لتظاهراتهم المنتظرة التي ستخرج في 25 تشرين المقبل، حيث يجهزون لـ "مفاجآت" قد يصعب على السلطات و"الجماعات المسلحة" تطويقها، أو استخدام العنف كما جرى العام الماضي.

وأوضحت تنسيقيات من ساحة التحرير، أنها لن تحيد عن سلميتها، ولن تتخلى عن مطالبها التي رفعتها قبل عام، والداعية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي.

كما طالبت في بيان، بأن تتم محاكمة من "قام بقتل واختطاف وتعذيب واعتقال الناشطين" الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت خلال الفترة الماضية في عدد من مدن العراق.

ودعت التنسيقيات البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، بخاصة فقرة الدوائر المتعددة، وأن تقوم الدولة بتحقيق مطالب حصر السلاح قبل الانتخابات، "وتجريم أية جهة مسلحة تعمل خارج نطاق المؤسسة الأمنية الحكومية".

أوضح البيان أنه على السلطات العراقية الالتزام بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وهو السادس من حزيران المقبل، وأن تجرى تحت إشراف أممي.

وحذرت هذه التنسيقيات "الطبقة السياسية من تسويف هذه المطالب"، مشيرة إلى أنها ستعطي البرلمان العراقي مهلة أخيرة لتحقيق هذه المطالب، تنتهي في 25 من الشهر الحالي.

وتجري مفاوضات ولقاءات مكثفة بين تنسيقيات التظاهرات في بغداد وعدد من مدن الجنوب، لترتيب استئنافها بعد أقل من 10 أيام من الآن.

وبحسب الناشط في مجال الاحتجاجات، علي عرفان، فإن غالبية التنسيقيات "اتفقت على تغيير أسلوب التظاهرات، كما أن هناك نقاشات حول استئناف الاحتجاجات في وقت أبكر من 25 الحالي".

وأوضح أن "هناك نية لإطلاق التظاهرات في مناطق عدة، وليس فقط في الساحات الرئيسة كما جرى العام الماضي، مثل ساحة التحرير في بغداد، أو الصدريين في النجف، أو الأحرار في كربلاء".

ويهدف المحتجون من ذلك "التكتيك" إلى توسيع حجم التظاهرات، وإشراك عدد أكبر من السكان في الحركة المناهضة لبعض السياسيات وتفشي السلاح خارج الدولة، والضغط على الحكومة لمحاكمة قتلة المتظاهرين.

ويضيف عرفان عن تلك الخطوة، "حينها لن تستطيع أية سلطة أو مجموعة مسلحة أن تسيطر على الحراك الشعبي، فسنقوم بتشتيتهم وسيصعب استهدافنا".

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