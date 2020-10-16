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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 11:03 ص

البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي، ، اطلاق مبادرة تمديد دفع القسط لـ 15 سنة للمستفيدين من سلف صندوق الاسكان والمصرف المعقاري، مؤكداً أن المواطنين والموظفين الموطنين رواتبهم لدى المصارف الخاصة باستطاعتهم سحب سلفة 100 مليون دينار لشراء الوحدات السكنية.

وقال مدير المكتب الاعلامي للبنك المركزي، أيسر جبار، إن "مبادرة السكن تضم نوعين، النوع الاول ذهب لصندوق الاسكان والمصرف عقاري، والنوع الثاني ذهب للمصارف الخاصة.


وأضاف جبار، أن "المواطن أو الموظف الموطن راتبه لدى المصارف الخاصة، يستطيع أخذ 100 مليون دينار، تقسط لمدة 15 سنة  لشراء وحدات سكنية، وبفائدة 3 بالمئة.

وتابع أن "القرض الثاني هو صندوق الإسكان والمصرف العقاري، حيث رفعنا سقف التقسيط  من 10 إلى 15 سنة، أما قيمة القرض فيحدده صندوق الاسكان والمصرف العقاري.

وأشار إلى، أن "البنك المركزي خصص 6 ترليونات منذ عام 2015  لاطلاق مبادرتين الاولى مبادرة خمسة ترليونات ذهبت للمصارف القطاعية التي هي صناعية وزراعية وعقارية وصندوق الإسكان، ومبادرة واحد ترليون ذهبت للمصارف الخاصة.
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