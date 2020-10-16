الكروي: 5 قوى سياسية رافضة لمبدأ اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية

كشف النائب مضر الكروي، عن رفض خمس قوى سياسية مبدا اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة

وقال الكروي ،ان” الخلافات بين الكتل السياسية حول فقرة الدوائر المتعددة لايزال قائم في ظل رفض خمس قوى سياسية حتى الان مبدا اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات.

واضاف، ان “التوافق السياسي في حسم فقرة الدوائر المتعددة امر لابد منه من اجل الوصول الى حل نهائي مؤكدا بان الخلافات ربما تحتاج من اسبوع الى اسبوعين لجسمها قبل الوصول الى قرار نهائي مؤكدا بان المباحثات مستمرة بين القوى للوصول الى خارطة طريق تنهي الخلافات حيال المقترحات المطروحة.