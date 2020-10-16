لجنة نيابية تطالب بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء

طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الإجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .



وذكرت اللجنة في بيان، أن الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة.



وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

