بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 16 تشرين الأول 2020
آخر الأخبار
القبض على امرأة تتاجر في المخدرات بالكاظمية إقامة علاقات بين العراق وإسرائيل.. يساهم في تقليص قبضة إيران من مفاصل الدولة العراقية ضبط وإعادة معجنات تالفة بمنفذ الشيب الحدودي مع إيران البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية الكروي: 5 قوى سياسية رافضة لمبدأ اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية لجنة نيابية تطالب بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن المالية النيابية: رفعنا قانون معالجة العجز لرئاسة البرلمان وفريق الكاظمي حكومة متناقضات الحلبوسي يبحث مع الكاظمي التحديات التي تواجه البلاد الأمن النيابية: نحتاج لعامين لتطبيق التجنيد الإلزامي بعد تمرير القانون
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 16 تشرين الأول 2020 10:51 ص

لجنة نيابية تطالب بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء

مجلس النواب
طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية المختصة بتوفير الحماية الكاملة للإعلاميين والصحفيين والمثقفين والأدباء من تهديدات العصابات الإجرامية التي يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .

وذكرت اللجنة في بيان، أن الدستور والقوانين النافذة لا سيما قانون حقوق الصحفيين رقم ٢١ لسنة ٢٠١١ قد ألزم الجهات الحكومية بتوفير الحماية الكاملة للعاملين في السلطة الرابعة.

وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البنك المركزي

البنك المركزي يطلق مبادرتين لتسهيل شراء الوحدات السكنية 16 تشرين الأول 2020 11:03 ص

مجلس النواب

الكروي: 5 قوى سياسية رافضة لمبدأ اعتماد كوتا النساء في تحديد عدد الدوائر الانتخابية 16 تشرين الأول 2020 11:01 ص

وزارة الصحة

الصحة: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن 16 تشرين الأول 2020 10:48 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: رفعنا قانون معالجة العجز لرئاسة البرلمان وفريق الكاظمي حكومة متناقضات 16 تشرين الأول 2020 10:47 ص

الكاظمي والحلبوسي

الحلبوسي يبحث مع الكاظمي التحديات التي تواجه البلاد 16 تشرين الأول 2020 10:45 ص

لجنة الامن النيابية

الأمن النيابية: نحتاج لعامين لتطبيق التجنيد الإلزامي بعد تمرير القانون 16 تشرين الأول 2020 10:43 ص

جمال كوجر

المالية النيابية تحذر من انهيار العملية السياسية بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة 16 تشرين الأول 2020 10:41 ص

انهيار الريال الإيراني

أكبر انهيار يضرب العملة الإيرانية 16 تشرين الأول 2020 10:18 ص

التعليقات